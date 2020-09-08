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Dolardaki yükseliş altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Uzmandan ABD'deki 3 Kasım başkanlık seçimleri için dolar ve altın tahmini!

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.09.2020 12:05 | Son Güncelleme

Dolar fiyatları rekor seviyeye ulaştı. Dün 7,46 ile rekor kıran dolar kuru bugün de 7,4824’ye yükselerek rekor tazelemeye devam etti. Peki dolar fiyatlarının artması altın fiyatlarında nasıl etkili olacak? ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ile birlikte yatay bir seyir izleyen altın fiyatları artacak mı? 3 Kasım ABD Başkanlık seçimlerine dikkat çeken uzmanlar, altın fiyatları ne olacak tahmini açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Dolardaki yükseliş altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Uzmandan ABD'deki 3 Kasım başkanlık seçimleri için dolar ve altın tahmini!

Doların iki gündür tarihi seviyeye yükselmesiyle birlikte altın yatırımcıları, dolar fiyatındaki yükseliş altın fiyatlarını etkileyecek mi araştırmaya başladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 7,4824 ile yeni tarihi zirve seviyeyi gördü. Japonya'dan gelen daralma haberleri, ABD'nin başkanlık seçim yarışı, koronavirüs aşısı gelişmeleri, Çin ve ABD arasındaki gerilim dolar fiyatlarını etkilerken altın fiyatları doların artışından nasıl etkilenecek araştırılmaya başlandı. Peki dolar fiyatları ile altın fiyatları da artar mı?

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DOLAR FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

ABD Başkanlık seçimi yarışında Trump'ın seçim öncesi koronavirüs aşısının bulunmasına ilişkin baskıları devam ediyor. Joe Biden ile seçim yarışına giren Trump'ın, Çin karşısındaki tutumu ve koronavirüs açıklamaları dolar fiyatlarının hareketli günler geçirmesine neden oluyor. Dolar/TL fiyatlarının tarihi zirve görmesi ile altın fiyatları ne olacak merak ediliyor. Yatırımcılar dolardaki hareketlilikten dolayı altın fiyatlarının da etkileneceğini düşünerek uzmanların, dolar karşısında altının tutumu ne olacak açıklamaları yapmasını bekliyor. Dolar fiyatları altını nasıl etkileyecekmerak edenler için Oversea-Chinese Banking Corp. ekonomisti Howie Lee'nin altın yorumunu paylaşıyoruz. Lee yaptığı yorumda, temel göstergelerin altının yönünün yukarı doğru gösterdiğini, fakat doların da yukarı yönde seyrederken altın fiyatlarını etkileceyeğini belirtti. Lee yorumunu "Trump'ın Çin'e yönelik şahin tutumu, 3 Kasım seçimleri yaklaştıkça artacak gibi. Bu ufukta görünen en volatil olay ve altına şimdilerde destek verebilir" şeklinde açıklama yaparak bitirdi. Dolar fiyatlarının analistlerin yorumlarına göre, hareketli günler geçirmesi devam edecek ve 3 Kasım ABD seçimlerinde yükselmesi tahmin ediliyor. Dolar fiyatları ile altın fiyatları da artar mı merak edenler için analistler, altın fiyatlarının da ABD Başkanlık seçimlerinde hareketli günler geçirmesini bekliyor.

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