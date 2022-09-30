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Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 30 Eylül 2022 Cuma euro ve dolar alış satış fiyatı!

30.09.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 30 Eylül 2022 Cuma günü yani haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda kişi konuya ilişkin ayrıntılar için internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro ne kadar oldu? İşte 30 Eylül 2022 Cuma günü dolar alış satış fiyatı...

Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 30 Eylül 2022 Cuma euro ve dolar alış satış fiyatı!

Dolar kuru ne kadar, sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi 30 Eylül 2022 Cuma günü arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro ne kadar oldu? 30 Eylül 2022 Cuma günü dolar alış satış fiyatı ve ayrıntılar haberimizde...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5389 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,5342 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,5437 TL'den el değiştirdi.

Dolar, 30 Eylül 2022 Cuma günü 18,5502 TL alış, 18,5544 TL satuş fiyatından işlem görüyor.

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,31'lik artışla yapan euro 18,2019 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,1905 TL alış fiyatından, 18,2133 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro ise 30 Eylül 2022 Cuma günü 18,2071 TL alış, 18,2210 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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