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Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro kaç lira oldu? 21 Eylül 2022 Çarşamba FED faiz kararı öncesi güncel dolar alış satış fiyatı!

21.09.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar alış satış fiyatı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararı öncesi vatandaşlar tarafından merak edildi. Bilindiği üzere ikinci toplantı 21 Eylül 2022 Çarşamba (bugün) gerçekleştirilecek. FED kararı ise yarın (22 Eylül Perşembe günü) açıklanacak. Peki, Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro kaç lira oldu? 21 Eylül 2022 Çarşamba FED faiz kararı öncesi güncel dolar alış satış fiyatı...

Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro kaç lira oldu? 21 Eylül 2022 Çarşamba FED faiz kararı öncesi güncel dolar alış satış fiyatı!

Dolar alış satış fiyatı 21 Eylül 2022 Çarşamba günü merak edildi. Vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL oldu, euro ne kadar? 21 Eylül 2022 Çarşamba FED faiz kararı öncesi güncel dolar alış satış fiyatı ve detaylar haberimizde...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,3089 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,3039 TL ve güncel satış fiyatı 18,3140 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar 21 Eylül 2022 Çarşamba günü 18,3166 TL alış, 18,3287 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,03'lük artışla yapan euro 18,2476 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2362 TL alış fiyatından, 18,2591 TL satış fiyatından işlem gördü.ü

Euro ise 21 Eylül 2022 Çarşamba günü 18,1590 TL alış, 18,1757 TL'den el değiştiriyor.

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