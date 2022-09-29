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Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro ne kadar oldu? 29 Eylül 2022 Perşembe dolar alış satış fiyatı!

29.09.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru ne kadar, sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edildi. Amerikan doları önceki gün akşam saatlerinde sığ piyasada 18.55 Türk Lirası'nın üzerine çıkmıştı. Birçok kişi konuya ilişkin ayrıntılar için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL, Euro ne kadar oldu? İşte 29 Eylül 2022 Perşembe günü güncel dolar alış satış fiyatı...

Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro ne kadar oldu? 29 Eylül 2022 Perşembe dolar alış satış fiyatı!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 29 Eylül 2022 Perşembe günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda vatandaş internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 29 Eylül 2022 Perşembe dolar alış satış fiyatı ve ayrıntılar haberimizde...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5283 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,5228 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,5339 TL'den el değiştirdi.

Dolar, 29 Eylül 2022 Perşembe günü 18,5313 TL alış, 18,5418 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,03'lük düşüşle yapan euro 17,9922 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,9697 TL alış fiyatından, 18,0148 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro ise 29 Eylül 2022 Perşembe günü 17,9730 TL alış, 18,0281 TL sarış fiyatından el değiştiriyor.

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Euro Türk lirası dolar dolar kuru döviz kuru
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