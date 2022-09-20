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Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL oldu? 20 Eylül 2022 Salı güncel euro ve dolar alış satış fiyatı!

20.09.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 20 Eylül 2022 Salı günü, yani haftanın ikinci gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faiz toplantısı (FED) 20 Eylül 2022 Salı günü yapılacak. Toplantı yarın da gerçekleştirilecek. FED faiz kararı açıklaması USD'ye de yön verecek. Peki, dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? İşte 20 Eylül 2022 Salı euro ve dolar alış satış fiyatı...

Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL oldu? 20 Eylül 2022 Salı güncel euro ve dolar alış satış fiyatı!

Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 20 Eylül 2022 Salı günü merak edildi. Çok sayıda vatandaş döviz kuruna ilişkin güncel alış satış fiyatlarını arama motorlarında sorguluyor. Peki, dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 20 Eylül 2022 Salı euro ve dolar alış satış fiyatı...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,2977 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,2927 TL ve güncel satış fiyatı 18,3028 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar 20 Eylül Salı günü 18,2941 TL alış, 18.3092 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,24'lük artışla yapan euro 18,3667 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,3581 TL alış fiyatından, 18,3753 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro ise 20 Eylül Salı günü 18,3316 TL alış, 18.3429 TL satış fiyatından işlem görüyor

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