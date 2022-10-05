Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL oldu? 5 Ekim 2022 Çarşamba güncel euro ve dolar alış satış fiyatı!

Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 5 Ekim 2022 Çarşamba günü de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çok sayıda kişi döviz kuruna ilişkin güncel alış satış fiyatlarını arama motorlarında sorguluyor. Peki, dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 5 Ekim 2022 Çarşamba euro ve dolar alış satış fiyatı...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5758 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,5708 TL ve güncel satış fiyatı 18,5809 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar/TL 5 Ekim 2022 Çarşamba günü alış fiyatı 18,5664 lira, satış fiyatı 18,5769 lira seviyesinde işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,03'lük artışla yapan euro 1853,96 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,5278 TL alış fiyatından, 18,5516 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro ise 5 Ekim Çarşamba günü 18,5042 lira alış fiyatı, 18,5246 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

