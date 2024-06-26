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Dolar kuru yükselişte: Yeniden 33 TL'yi aştı (26 Haziran 2024 dolar kuru)

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.06.2024 10:52
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SON DAKİKA! Dolar kuru ne kadar oldu? Yarın açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı öncesi serbest piyasada hareketlilik, 33 TL seviyesi yeniden aşıldı (26 Haziran 2024 dolar kuru)

Dolar kuru yükselişte: Yeniden 33 TL'yi aştı (26 Haziran 2024 dolar kuru)

Son dakika haberi: Dolarda sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı. Dolar kuru bugün de yukarı ivmesini devam ettirdi. 33 TL seviyesi bugün de aşıldı. Yatırımcılar dolar kurunun ne kadar olduğunu araştırırken 33,0099 TL seviyesi görüldü. 26 Hazinan 2024 dolar kuru ne kadar oldu? İşte güncel durum...

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Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerine hareketli başlayan dövizde yükseliş hareketliliği devam ediyor Dolar/TL kurundaki yükselişi anlık olarak takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar "Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

Dolar kuru saat 10.50 itibarıyla 33,0008 TL bandında seyrediyor.

Express


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