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Dolar kurunda son durum (9 Temmuz 2025 Çarşamba) İşte dolar, sterlin, euro fiyatı

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 40,0480 seviyesinden işlem görüyor. İşte güncel dolar, sterlin ve euro fiyatı...

Dolar kurunda son durum (9 Temmuz 2025 Çarşamba) İşte dolar, sterlin, euro fiyatı

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 40,0450'den tamamladı.

Dolar kurunda son durum (9 Temmuz 2025 Çarşamba) İşte dolar, sterlin, euro fiyatı 1

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yatay seyirle 40,0480'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 46,9740'tan ve sterlin/TL önceki kapanışını hemen üzerinde 54,4610'dan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 97,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden ticaret gerilimini yeniden tırmandırmasıyla varlık fiyatlarında dalgalı bir seyir izlenirken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Veri bazlı hareket edeceğini ilan eden Fed'in para politikalarında önemli ağırlığı bulunan iş gücü piyasası geçen hafta açıklanan verilerle gücünü koruduğunu gösterdi. Bu gelişmeyle Bankanın bu ay faiz indirimine gitme ihtimali neredeyse ortadan kalkarken yıl sonuna kadar 50 baz puan faiz indirimine gidebileceği fiyatlanıyor.

Trump'ın, tarife mektuplarında belirtilen gümrük vergisi oranlarının 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacağını ve bu sürenin uzatılmayacağına işaret etmesi risk algısının yükselmesine neden olurken, bakır ithalatına da yüzde 50 tarife getireceklerini açıklaması mevcut risklerin derinleşmesine yol açtı. Ayrıca Trump, çiplere yönelik tarifeleri de yakında açıklayacağını kaydetti. Açıklama sonrası bakırın libresi uluslararası piyasalarda 5,81 dolarla rekor kırdı.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, mortgage başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getiren analistler, tarife gündeminin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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