Dolar, euro ve sterlin fiyatları yakından takip ediliyor. İç ve dış piyasayı etkileyen döviz fiyatları için FED tarafından gelecek faiz kararı büyük önem taşıyor. Dünya FED faiz kararını beklerken, 29 Ocak'ta dolar, euro ve sterlin fiyatları araştırılıyor. Peki dolar kurunda son durum nedir? 1 dolar kaç TL? İşte 29 Ocak dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,81 TL'den alınıyor ve 18,80 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euronun alışı 20,4291 TL iken satışı ise 20,4382 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 23,2988 TL'den alınıyor ve 23,3099 TL'den satılıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. Faiz kararının ise 1 Şubat akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ

31 Ocak - 1 Şubat

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık



