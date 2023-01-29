Dolar, euro ve sterlin fiyatları yakından takip ediliyor. İç ve dış piyasayı etkileyen döviz fiyatları için FED tarafından gelecek faiz kararı büyük önem taşıyor. Dünya FED faiz kararını beklerken, 29 Ocak'ta dolar, euro ve sterlin fiyatları araştırılıyor. Peki dolar kurunda son durum nedir? 1 dolar kaç TL? İşte 29 Ocak dolar, euro ve sterlin fiyatları...
Dolar 18,81 TL'den alınıyor ve 18,80 TL'den satılıyor.
Euronun alışı 20,4291 TL iken satışı ise 20,4382 TL oldu.
Sterlin 23,2988 TL'den alınıyor ve 23,3099 TL'den satılıyor.
Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. Faiz kararının ise 1 Şubat akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.
31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık