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Dolar kurunda son durum nedir? 1 dolar kaç TL? İşte 29 Ocak dolar, euro ve sterlin fiyatları...

29.01.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru gündemdeki yerini aldı. Bir süredir yatay devam eden dolar kuru bu bölgelerdeki seyrini sürdürüyor. Piyasa izleyicileri dolar, euro ve sterlin fiyatlarında etkili olacak FED faiz kararına gözlerini dikmiş durumda... Peki dolar kurunda son durum nedir? 1 dolar kaç TL? İşte 29 Ocak dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar kurunda son durum nedir? 1 dolar kaç TL? İşte 29 Ocak dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar, euro ve sterlin fiyatları yakından takip ediliyor. İç ve dış piyasayı etkileyen döviz fiyatları için FED tarafından gelecek faiz kararı büyük önem taşıyor. Dünya FED faiz kararını beklerken, 29 Ocak'ta dolar, euro ve sterlin fiyatları araştırılıyor. Peki dolar kurunda son durum nedir? 1 dolar kaç TL? İşte 29 Ocak dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar kurunda son durum nedir? 1 dolar kaç TL? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,81 TL'den alınıyor ve 18,80 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euronun alışı 20,4291 TL iken satışı ise 20,4382 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 23,2988 TL'den alınıyor ve 23,3099 TL'den satılıyor.

Dolar kurunda son durum nedir? 1 dolar kaç TL? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. Faiz kararının ise 1 Şubat akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ

31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık

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