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Dolar kurunda 'tahvil' düşüşü kısa sürdü! Peki dolar düşecek mi, yükselecek mi? İşte ayrıntılar...

24.05.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL kuru için hareketli günler yaşanıyor. Dün enflasyona dayalı tahvil söylentileriyle bir anda yüzde 1 değer kaybederek 15,70 seviyelerine çekilen dolar/TL kuru bu sabah yeniden 16 sınırında hareket ediyor. Borsa yatırımcılar da endişeli bekleyişini sürdürürken gelen son haber rahat nefes aldıracak cinsten oldu. Çünkü tahvilin sadece döviz mevduatı olanlar için çıkarılacağı ve döviz mevduatını bozana bu olanak sağlanacağı ifade ediliyor. İşte detaylar...

Dolar kurunda 'tahvil' düşüşü kısa sürdü! Peki dolar düşecek mi, yükselecek mi? İşte ayrıntılar...

Dolar/TL kuru küresel piyasalarda doların güç kazanmasıyla Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) başladığı 20 Aralık’tan bu yana ilk kez geçtiğimiz hafta yükseliş hareketine hız vermişti. 16 lira seviyesi yakınlarında hareket eden kur dün bir anda yüzde 1 değer kaybederek 15,70 seviyesine kadar geriledi. Dolardaki bir anda yaşanan bu gelişmenin ardında ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz gün yaptığı, "Bireysel yatırımcıya yönelik enflasyon korumalı tahvilin tasarımı ve geliştirilmesi çalışmalarımızı tamamladık" açıklamalarının uygulamaya konulacak olması iddiaları yer aldı. Borsa İstanbul ise sabah iyi açılış yapmasına rağmen sonrasında ciddi satış yedi ancak günü artıda kapatmayı bildi.

Haftanın ilk gününde süper tahvil beklentisiyle dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, 16 lira sınırına yakın kalmaya devam ediyor. Dolar/TL, 15,96-15,97 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 17,05 civarında değerleniyor.

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DÖVİZ MEVDUATINI BOZANA

HaberTürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre, borsada özellikle enflasyona endeksli tahvilin herkes için çıkarılması durumunda, para çıkışına neden olacağı yönünde bir korku olduğu belirtildi. Son iki haftadır bu beklenti etkili olduğu ve borsayı aşağı çektiği ifade edilen haberde yatırımcılar için önemli bir karar alınacağı bildirildi.

Buna göre tahvilin sadece döviz mevduatı olanlar için çıkarılacağı ve döviz mevduatını bozana bu olanak sağlanacağı ifade ediliyor. Rahim Ak haberinde şu ifadeleri kullanıyor: “Borsacılar bu haberin ardından bir miktar rahatlamış görünüyor. Çünkü beklenen piyasadaki TL likiditenin tahvile kayması durumu bu durumda artık yaşanmayacak gibi. Tabii ki haber doğruysa.”

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Haberin devamında şu bilgiler yer aldı:

ENFLASYON ARTI ÇİFT HANE

Peki dolar kuru neden düşüyor? Piyasada önceki haftalarda tahvilden yararlanmak isteyenlerin döviz mevduatı yapmak için döviz topladığı bu yüzden döviz kurunun bir miktar yükseldiği ifade ediliyordu. Ancak artık düzenlemenin eli kulağında olduğu için ve enflasyona endeksli tahvilden yararlanmak isteyenlerin döviz mevduatını bozacağı düşünüldüğü için bu durum kuru düşürüyor. Edinilen bilgilere göre tahvilin vadesi ise 1 yıl olacak. Tahvili tercih edenlere 1 yıllık enflasyonun üstüne çift haneye çıkan bir faiz de verilecek.

MERKEZ'İN ÇALIŞMASI RAFA MI KALKTI?

Enflasyona endeksli tahvil çalışmasını yapan Hazine. Edinilen bilgilere göre bir Merkez Bankası çalışması da mevcuttu. Ancak çalışmanın şu anda ne aşamada olduğu, rafa kalkıp kalkmadığı bilinmiyor. Peki bu çalışmanın içeriği neydi? Yine edinilen bilgilere göre yabancı kurumsal yatırımcılara yönelik, vadesi 1 veya 2 yıl olan, dolar bazında koruma içeren bir ürün üzerinde çalışılıyordu. Bu ürün ayrıca dolar bazında minimum getiriyi de içeriyordu. Ancak Merkez'in bu çalışmasının detayları ve devreye alınıp alınmayacağı henüz bilinmiyor.


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