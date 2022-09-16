Dolar mı, altın mı? 2 dev bankanın tercihi belli oldu: ‘Sona ermedi’ diyerek duyurdular

Citigroup, küresel hisse senedi piyasalarından bu yıl 23 trilyon doların silindiği bir ortamda riskli varlıklarla ters yönde hareket eden doların en azından 2022'nin kalanı için en iyi yatırım tercihi olacağını belirtti. Canadian Imperial Bank of Commerce, dolardaki yükselişin devam edeceği tahminini yaparken Brown Brothers Harriman küresel çapta yaşanan çalkantının ABD doları lehine olduğunu söyledi.

Citi Stratejistleri Jamie Fahy ve Adam Pickett dün paylaştıkları bir notta "Saklanacak tek yer dolar. Enflasyonu düşürme çabaları 'derin resesyona'a yol açabilir, bu da Fed politikası değişmeden kurumsal kârlılıklarda ve hisse senetlerinde düşüşün süreceği anlamına geliyor" değerlendirmesini yaptı.

ABD ENFLASYONU DOLARI DESTEKLEDİ

ABD dolarının önde gelen on para birimine karşı performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi, bu sene yüzde 11'den fazla yükseldi ve Bloomberg'in verileri tutmaya başladığı 2004'ten beri en iyi yıllık performansı kaydetti. Dolardaki yükseliş bu hafta da döviz piyasalarında tahribat yarattı. ABD'de salı günü açıklanan ve tahminlerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verisi Fed'den yüksek montanlı faiz artış beklentilerini güçlendirdi. Bu da doları destekledi.

Japon yeni dolar karşısında 24 yılın en düşük seviyesindeki seyrini sürdürürken Çin yuanı dolar karşısında düştü, dolar/yuan paritesi 7 seviyesinin üzerini gördü. Kanada para birimi de dolara karşı yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.

“YÜKSELİŞ SONA ERMEDİ”

Stratejistler bu yükselişin henüz sonuna gelinmediğini belirtti. New York'taki Brown Brothers Harriman'da Döviz Stratejisti olan Win Thin Fed'in sıkılaşma riskinin doları kısa vadede destekleyeceğini belirterek "Dolardaki düzeltme döneminde de belirttiğimiz gibi temel göstergelerde bir değişiklik olmadı, küresel çalkantı doların ve ABD varlıklarının lehine görünüyor" ifadelerini kullandı.

CIBC de dolardaki yükselişin henüz bitmediğini dile getirdi. Toronto'daki CIBC'de Stratejist olan Bipan Rai reel politika faizinin hala negatif ve finansal koşulların çok gevşek olduğunu belirtti. Uzman, piyasalarda bunun bir kısmının fiyatlandığını, ancak terminal faizin nereye ulaşacağı konusundaki soru işaretlerinin doları destekleyeceğini belirtti.

Citi stratejistleri de halihazırda 20 yılın zirvesinde seyreden dolar endeksinin gelecek 3 ayda yüzde 2'lik yükseliş daha kaydedebileceği tahminini paylaştı.



