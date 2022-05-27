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Dolar ne kadar? 27 Mayıs dolar, euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru 27 Mayıs 2022 Cuma!

27.05.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Mayıs 2022 Cuma günü dolar ne kadar? sorusunun yanıtı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Dün, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı faiz kararını açıkladı. TCMB politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu. Peki 27 Mayıs dolar ne kadar? Euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Mayıs 2022 Cuma güncel döviz kuru ve detaylar...

Dolar ne kadar? 27 Mayıs dolar, euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru 27 Mayıs 2022 Cuma!

27 Mayıs 2022 Cuma günü dolar ne kadar? sorusunun yanıtı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı sonrası vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar ve yatırımcılar internette; 27 Mayıs dolar ne kadar? Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 27 Mayıs 2022 Cuma güncel döviz kuru ve ayrıntılar...

dolar

DOLAR NE KADAR? 27 MAYIS 2022 CUMA


Önceki kapanışını 16,3608 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün 16,3428 TL alış fiyatından, 16,3789 TL satış fiyatından işlem gördü.

Dolar, 27 Mayıs cuma günü 16,3909 TL alış fiyatından, 16,3946 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,5964 TL'den yapan euro, geçtiğimiz gün 17,5792 TL alış fiyatından, 17,6137 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 27 Mayıs Cuma günü 17,5865 lira alış fiyatı, 17,6058 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
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