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Dolar ne kadar, bugün (16 Mart) dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 16.03.2020 07:40 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, küresel ekonomideki paniği yatıştırmak için olağanüstü adımlar atılıyor. ABD Merkez Bankası (FED), bir kez daha olağanüstü faiz indirimine gitti ve fonlama faizini 0'a çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 20 mart'tan itibaren yüzde 8'den yüzde 6'ya indirdi. Peş peşe gelen kritik hamleler sonrası dolar (16 Mart) günde 6,31 seviyelerinde başladı.

Dolar ne kadar, bugün (16 Mart) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 16 Mart itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

16 Mart 07.30 itibari ile dolar kuru 6,3156 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Örneğin dolar ile ilgili olarak başta gelen etkenler ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi vb. sayılabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
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