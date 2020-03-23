Dolar ne kadar, bugün (23 mart) dolar kuru kaç TL?

Koronavirüs salgınının yatırımcıların riskli varlıklardan kaçmasına yol açarken dolar da güçlenmeye devam ediyor. Geçen hafta doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 4 yılın ardından ilk defa 102 seviyesini aştı. Dolar/TL de buna paralel bir şekilde 6.55 seviyesinin üzerine tırmandı.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

23 Mart itibari ile dolar kuru 6,5661 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Örneğin dolar ile ilgili olarak başta gelen etkenler ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi vb. sayılabilir.

