Dolar ne kadar, bugün (27 Şubat) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 27 Şubat itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

27 Şubat itibari ile dolar kuru 6,16 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALARDA SON DURUM NEYDİ?

Güne yüzde 0.07 düşüşle 114 bin 281 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 113 bin 147 puanı ve en yüksek 115 bin 353 puanı gördükten sonra 0.71 artışla 115 bin 171 puandan kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi ise gün içi en düşük 153 bin 713 puanı ve en yüksek 157 bin 91 puanı gördükten sonra yüzde 0.99 artışla 156 bin 748 puandan kapandı.