Dolar ne kadar, bugün (27 Şubat) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.
Peki bugün yani 27 Şubat itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.
27 Şubat itibari ile dolar kuru 6,16 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.
Güne yüzde 0.07 düşüşle 114 bin 281 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 113 bin 147 puanı ve en yüksek 115 bin 353 puanı gördükten sonra 0.71 artışla 115 bin 171 puandan kapandı.
BIST Bankacılık Endeksi ise gün içi en düşük 153 bin 713 puanı ve en yüksek 157 bin 91 puanı gördükten sonra yüzde 0.99 artışla 156 bin 748 puandan kapandı.
Tahvil bono piyasasında da 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.56 artışla 12.47’ye yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 0.08 düşerek 11.78 düzeyine geriledi.
Gün sonu işlemlerde ;
dolar en düşük 6.1376 lira ve en yüksek 6.1639 lirayı gördükten sonra 6.15 – 6.16 lira aralığında,
euro en düşük 6.6789 lira ve en yüksek 6.7212 lirayı gördükten sonra 6.68– 6.69 lira aralığında,
Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Örneğin dolar ile ilgili olarak başta gelen etkenler ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi vb. sayılabilir.
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