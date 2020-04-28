Dolar ne kadar, bugün (28 Nisan) dolar kuru kaç TL?

Dün borsalardaki alıcılı seyre rağmen yükselişini sürdüren dolar/TL kuru, bugüne de 6,99 seviyelerinden başladı. Gün boyu 6,99 düzeyinde dengelenen dolar/TL kuru saat 16:41'de 7,0004 ile geçtiğimiz haftanın ardından bir kez daha 7 liranın üzerini gördü. Kur kısa bir süreliğine 7 liranın üzerini gördükten sonra tekrar 6,99 seviyelerine çekildi.

GÖZLER MERKAZ BANKALARINDA

Geçen hafta yayımlanan imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri küresel ekonomide daralmanın devam ettiğine işaret ederken, küresel piyasalar, yeni haftada ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının kararlarına ve perşembe günü açıklanacak Euro Bölgesi'nin ilk çeyrek büyüme verileri odaklandı.

Büyüme verilerinin yanı sıra bu hafta, çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) ve perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları da piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

Merkez bankalarının, hükümetlerin destekleyici mali politikalarının etkisini görmek için bu hafta faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, ECB'nin de tahvil alım programını artırabileceği tahmin ediliyor.

