Dolar ne kadar, bugün (29 Nisan) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 29 Nisan itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

29 Nisan itibari ile dolar kuru 6,98 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DOLAR DÜN 7 LİRAYI AŞTI

Merkez Bankası'nın (MB) günlük olarak yayınladığı gösterge niteliğindeki döviz kurlarında dolar, dün ilk kez 7.0111 lira olarak gösterildi. Serbest piyasada ise dolar 7.0030 liraya, Euro ise 7.6208 liraya kadar yükseldi. Dolar günü 7.0000 liradan, Euro ise 7.5940 liradan tamamladı.