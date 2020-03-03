Dolar ne kadar, bugün (3 Mart) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.
Peki bugün yani 3 Mart itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.
3 Mart 07.15 itibari ile dolar kuru 6,1814 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.
BIST 100 endeksi, haftaya 2.385,63 puan ve yüzde 2,25 değer kazanımıyla 108.379,28 puandan başladı. Gün içinde en düşük 106.425,26 puanı, en yüksek 109.405,34 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 yükselişle 107.309,87 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,32, sanayi endeksi yüzde 1,53, teknoloji endeksi yüzde 3,09, hizmetler endeksi de yüzde 0,28 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.267,24 puan ve yüzde 1,00 yükselerek 127.570,99 puandan kapandı. İşlem gören 601 hisse senedinin 376'sı prim yaptı, 36'sı geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Karsan Otomotiv, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Örneğin dolar ile ilgili olarak başta gelen etkenler ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi vb. sayılabilir.
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