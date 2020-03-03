Dolar ne kadar, bugün (3 Mart) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 3 Mart itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

3 Mart 07.15 itibari ile dolar kuru 6,1814 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALARDA SON DURUM NEYDİ?

BIST 100 endeksi, haftaya 2.385,63 puan ve yüzde 2,25 değer kazanımıyla 108.379,28 puandan başladı. Gün içinde en düşük 106.425,26 puanı, en yüksek 109.405,34 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 yükselişle 107.309,87 puandan tamamladı.