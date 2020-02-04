Dolar ne kadar, bugün (4 Şubat 2019) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 4 Şubat itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

4 Şubat itibari ile dolar kuru 5,9836 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALARDA SON DURUM NEYDİ?

Dolar en düşük 5.9764 lira ve en yüksek 5.9862 lirayı gördükten sonra, 5.98 - 5.99 lira aralığında,

euro en düşük 6.6068 lira ve en yüksek 6.6407 lirayı gördükten sonra, 6.61 – 6.62 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7915 lira ve en yüksek 7.8903 lirayı gördükten sonra 7.79– 7.80 lira aralığında hareket etti.