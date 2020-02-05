Dolar ne kadar, bugün (5 Şubat) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani xxxx itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

5 Şubat itibari ile dolar kuru 5,98 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALARDA SON DURUM NEYDİ?

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 1.03 artışla 120 bin 476 puanda başladığı gün içinde 120 bin 159 puan ile 122 bin 138 puan arasında haraket etti ve yüzde 2.43 artışla 122 bin 136 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de, yüzde 1.55 artışla 176 bin 556 puanda başladığı gün içinde 176 bin 244 puan ile 180 bin 563 puan arasında dalgalandı ve yüzde 3.58 artışla 180 bin 72 puanda kapandı.