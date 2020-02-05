FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar ne kadar, bugün (5 Şubat) dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar, bugün (5 Şubat) dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 05.02.2020 07:01 | Son Güncelleme

Ekonomiyle yakından veya uzaktan ilgili herkesin dilindeki soru dolar ne kadar oldu veya ne kadar olur... İşte insanların alım gücünü, ekonominin seyrini direkt etkileyen dolar kuru ile ilgili son haberler, 5 Şubat tarihli güncel dolar kuru ve döviz piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Dolar ne kadar, bugün (5 Şubat) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani xxxx itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

5 Şubat itibari ile dolar kuru 5,98 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALARDA SON DURUM NEYDİ?

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 1.03 artışla 120 bin 476 puanda başladığı gün içinde 120 bin 159 puan ile 122 bin 138 puan arasında haraket etti ve yüzde 2.43 artışla 122 bin 136 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de, yüzde 1.55 artışla 176 bin 556 puanda başladığı gün içinde 176 bin 244 puan ile 180 bin 563 puan arasında dalgalandı ve yüzde 3.58 artışla 180 bin 72 puanda kapandı.

Hazine'nin 14 ay vadeli kuponsuz tahvili yeniden ihracı öncesinde piyasa yapıcılara rekabetçi olmayan teklif satışı 1.5 milyar lira, teklifi 3 milyar 109.9 milyon lira, kamulara satış 650 milyon lira oldu. Kuponsuz tahvilin yeniden hracında ortalama bileşik faiz yüzde 10.18 ve net satış 2 milyar 215.4 milyon lira, nominal teklif 5milyar 436 milyon lira oldu.

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi yüzde 10.24 ve gösterge 2 yıllık tahvilin spot kapanışta ortalama bileşik getirisi dün yüzde 10.28 oldu bugün işlem geçmedi.

Kapanışa doğru:

  • dolar en düşük 5.9624 lira ve en yüksek 5.9880 lirayı gördükten sonra, 5.97 – 5.98 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.5928 lira ve en yüksek 6.6241 lirayı gördükten sonra, 6.59 – 6.60 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.7466 lira ve en yüksek 7.8029 lirayı gördükten sonra 7.78 – 7.79 lira aralığında işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın Kamu Sektörü Satın Alma Programı (PSPP) kapsamında aldığı kamu sektörü varlığı miktarı geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre düştü. Banka, 31 Ocak'ta sona eren haftada 1 milyar 984 milyon euro tutarında kamu sektörü varlığı adı. Önceki hafta 5.05 milyar euro tutarında varlık almıştı. 31 Ocak haftasında şirket tahvili alımı ise 435 milyon eurodan 1.61 milyar euroya çıktı.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Örneğin dolar ile ilgili olarak başta gelen etkenler ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi vb. sayılabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
PARTNER Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular! Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular!
Dolar güne nasıl başladı?Dolar güne nasıl başladı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar ne kadar,

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

İşte Türkiye'nin il il nüfus sayıları!

İşte Türkiye'nin il il nüfus sayıları!

Koronavirüs otomotiv devlerini de vurdu! Üretimini durduruyor

Koronavirüs otomotiv devlerini de vurdu! Üretimini durduruyor

Faizler düştü, satışlar ikiye katlandı

Faizler düştü, satışlar ikiye katlandı

Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu

Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dolarda hareketlilik sürüyor! Bu sabah...

Dolarda hareketlilik sürüyor! Bu sabah...

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar ne kadar, bugün (4 Şubat 2019) dolar kuru kaç TL?

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar ne kadar, bugün (3 Şubat) dolar kuru kaç TL?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar ne kadar, bugün (31 Ocak) dolar kuru kaç TL?

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar kuru 28 Ocak: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar kuru 27 Ocak: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar kuru 24 Ocak: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.