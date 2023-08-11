Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 11 Ağustos 2023 euro ve dolar canlı takip ekranı

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuruna ilişkin alış satış fiyatları internette araştırılıyor. 11 Ağustos 2023 Cuma günü dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

Dolar son kapanışını 27,0472 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0413 liradan, satış fiyatı ise 27.05631 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.25'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.7077 TL'den yapan euro şu anda 29.7047 TL alış ve 29.7108 TL satış fiyatına sahip.

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