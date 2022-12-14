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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 14 Aralık 2022 FED faiz karar öncesi euro ve dolar fiyatları!

14.12.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve euro / TL'de son durum FED faiz kararı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin bütçe açığı Kasım ayında önceki senenin aynı ayına oranla yaklaşık yüzde 30 artmış ve 249 milyar doları gördüğü açıklanmıştı. Öte yandan FED faiz kararı bugün FED başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 14 Aralık 2022 FED faiz karar öncesi euro ve dolar fiyatları...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 14 Aralık 2022 FED faiz karar öncesi euro ve dolar fiyatları!

Dolar / TL'de son durum FED faiz kararı açıklaması için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. USD haftanın ikinci işlem gününü 18,5215 TL alış, 18,6601 TL satış fiyatından kapattı. Euro ise dün 19,7858 TL alış, 19,8160 TL satış fiyatından el değiştirdi. Küresel piyasalarda gözler FED faiz kararı için yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 14 Aralık 2022 FED faiz karar öncesi euro ve dolar fiyatları...

DOLAR NE KADAR OLDU? (14 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA)

Dolar, önceki kapanışını 18,6407 TL'den yaptı.

Dolar, dün 18,5215 TL alış, 18,6601 TL satış fiyatından işlem gördü.

14 Aralık Çarşamba günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro, önceki kapanışını 19,8008 TL'den yaptı.

Euro, dün 19,7858 alış, 19,8160 TL satış fiyatından el değiştirdi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans

FED FAİZ KARARI BUGÜN AÇIKLANACAK

2022'nin son FED faiz toplantısı 13 Aralık'ta yapıldı.

İkinci toplantı ise bugün (14 Aralık) yapılacak.

Kritik FED faiz kararı bu toplantıda alınacak.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FED FAİZ KARARI AÇIKLAMASINA ÇEVRİLDİ

FED faiz kararının, FED Başkanı Jerome Powell tarafından 21.00 sıralarında açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI DOLAR VE ALTINA YÖN VERECEK

Piyasaların gözleri Başkan Powell'in, Brookings Enstitüsü'nün Washington'da düzenleyeceği etkinlikte yapacağı konuşmasında olacak.

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FED FAİZ KARARI ÖNCESİ PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Bilindiği üzere FED, 2022 yılında faizleri peş peşe artırma kararı almıştı. Yılın son FED faiz toplantısında faizlerin, yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle de 75 baz puan artırılacağı düşünülüyor.

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Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
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Anahtar Kelimeler:
Euro FED faiz kararı

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