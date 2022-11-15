Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 15 Kasım 2022 Salı güncel euro ve dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 15 Kasım Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu olurken yatırımcılar da canlı takip ekranı için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. "Dolar ne kadar? Euro kaç TL?" soru ve konu başlıkları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 15 Kasım 2022 Salı güncel euro ve dolar fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5921 TL'den yapan dolar, 18,5872 TL alış, 18,5971 TL satış fiyatından işlem gördü.

15 Kasım 2022 Salı günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığın eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 19,2012 TL'den yapan Euro ise 19.1820 TL alış, 19,2204 TL satış fiyatından el değiştirdi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI



