DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 17 Mart 2023 Cuma euro, sterlin, dolar fiyatları...

Dolar, euro ve sterlin fiyatları 17 Mart 2023 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Euro ve dolar alış satış fiyatı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 17 Mart 2023 Cuma günü euro, sterlin ve dolar fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 19,0043 TL'den yaptı.

Dolar 18,9989 TL alış fiyatından, 19.0099 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.47'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 20.2301 TL'den yapan euro şu anda 20.2272 TL alış ve 20.2331 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 23.0923 TL'den yaptı.

Euro 23.0703 TL alış fiyatından, 23.1144 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

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