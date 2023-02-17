DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 17 Şubat 2023 Cuma euro ve dolar fiyatları...

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 17 Şubat 2023 Cuma günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan bugün gram altın 1.107,26 TL alış, 1.107,40 TL satış fiyatından işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 7.395,00 TL alış, 7.464,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Aynı zamanda güncel dolar ve euro fiyatları internette araştırılıyor. İşte 17 Şubat 2023 Cuma günü euro ve dolar fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8624 TL'den yaptı.

Dolar 18.8578 TL alış fiyatından, 18.8670 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20.0552 TL'den yaptı.

Euro 20.05.02 TL alış fiyatından, 20.0603 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

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