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DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 17 Şubat 2023 Cuma euro ve dolar fiyatları...

17.02.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü işlem gününde (17 Şubat 2023 Cuma) vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi döviz kuruna ilişkin güncel fiyatları öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 17 Şubat 2023 Cuma günü euro ve dolar fiyatlarında son durum...

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 17 Şubat 2023 Cuma euro ve dolar fiyatları...

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 17 Şubat 2023 Cuma günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan bugün gram altın 1.107,26 TL alış, 1.107,40 TL satış fiyatından işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 7.395,00 TL alış, 7.464,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Aynı zamanda güncel dolar ve euro fiyatları internette araştırılıyor. İşte 17 Şubat 2023 Cuma günü euro ve dolar fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8624 TL'den yaptı.

Dolar 18.8578 TL alış fiyatından, 18.8670 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20.0552 TL'den yaptı.

Euro 20.05.02 TL alış fiyatından, 20.0603 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Euro dolar

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