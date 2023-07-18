Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 18 Temmuz 2023 Salı euro ve dolar alış satış fiyatı ile döviz kuru canlı takip ekranı

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 18 Temmuz 2023 Salı günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İşte, 18 Temmuz 2023 Salı günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar, son kapanışını 26.3533 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.3354 liradan, satış fiyatı ise 26.3712 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.52'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.6635 TL'den yapan euro şu anda 29.5878 TL alış ve 29.7394 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR VE EURO CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

