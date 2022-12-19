Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 19 Aralık 2022 Pazartesi dolar ve euro fiyatları!

Dolar / TL'de son durum 19 Aralık 2022 Pazartesi günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda kişi güncel rakamları internette araştırıyor. Peki bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi günü dolar ve euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR? (19 ARALIK 2022 PAZARTESİ)

Dolar, önceki kapanışını 18,6446 TL'den yaptı.

Dolar, geçtiğimiz gün 18,6391 TL alış, 18,6501 TL satış fiyatından işlem görüyordu.

19 Aralık 2022 Pazartesi günü dolar ve euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir.

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro, önceki kapanışını 19,7783 TL'den yaptı.

Euro, dün 19,7714 alış, 19,7853 TL satış fiyatından el değiştirdi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI



