Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 21 Kasım 2022 Pazartesi güncel sterlin, euro ve dolar fiyatları canlı takip

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel sterlin, euro fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bankalararası piyasada USD, Euro ve Sterlin'de son durum merak konusu oldu. Peki bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? 21 Kasım 2022 Pazartesi günü güncel sterlin, euro ve dolar fiyatları ile ayrıntılar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını yüzde 18,6193 TL'den yapan dolar, geçtiğimiz gün 18,6128 TL alış, 18,6258 TL satış fiyatından işlem gördü.

21 Kasım 2022 Pazartesi günü ise dolar 18,62 TL'den işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro ise dün 19,1290 TL alış, 19,1521 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro bugün 19,16 TL'den el değiştiriyor.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Sterlin 22,0196 TL alış, 220426 Tl satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI



