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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 24 Mayıs 2023 Çarşamba dolar ve euro alış - satış fiyatları...

24.05.2023 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar fiyatı haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel fiyatları araştırıyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 24 Mayıs 2023 Çarşamba dolar ve euro alış - satış fiyatları...

Dolar fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel fiyatlar hakkında bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 24 Mayıs 2023 Çarşamba gününün güncel dolar ve euro fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euro fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.8606 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.8578 liradan, satış fiyatı ise 19.8636 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.2'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.4381 TL'den yapan euro şu anda 21.4126 TL alış ve 21.4638 TL satış fiyatına sahip.

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