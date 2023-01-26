DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 26 Ocak 2023 Perşembe euro ve dolar fiyatlarında son durum!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Bugün Önceki kapanışı 1.175,83 TL'den yapan gram altın bugün 1.178 TL TL alış, 1.177,81 TL satış fiyatından işlem görüyor. Önceki kapanışını 7,813,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.738,00 liradan alınıyor, 7.814,00 liradan satılıyor. Ayrıca bugün çok sayıda vatandaş internette döviz kuruna ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Peki, dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 20 Ocak 2023 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatlarında son durum...



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DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8063 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.7999 liradan, satış fiyatı ise 18.8079 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.1'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 20.5356 TL'den yapan euro şu anda 20.5317 TL alış ve 20.5395 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI



