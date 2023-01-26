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DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 26 Ocak 2023 Perşembe euro ve dolar fiyatlarında son durum!

26.01.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Euro / TL'de son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan gram altın 1.178 TL'ye yükselerek rekor kırdı. Birçok kişi arama motorlarında döviz kuruna ilişkin araştırma yapıyor. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 26 Ocak 2023 Perşembe günü dolar ve euro fiyatları...

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 26 Ocak 2023 Perşembe euro ve dolar fiyatlarında son durum!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Bugün Önceki kapanışı 1.175,83 TL'den yapan gram altın bugün 1.178 TL TL alış, 1.177,81 TL satış fiyatından işlem görüyor. Önceki kapanışını 7,813,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.738,00 liradan alınıyor, 7.814,00 liradan satılıyor. Ayrıca bugün çok sayıda vatandaş internette döviz kuruna ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Peki, dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 20 Ocak 2023 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8063 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.7999 liradan, satış fiyatı ise 18.8079 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.1'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 20.5356 TL'den yapan euro şu anda 20.5317 TL alış ve 20.5395 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

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