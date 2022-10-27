Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 27 Ekim 2022 Perşembe sterlin, euro, dolar canlı alış satış fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü işlem günü olan 27 Ekim 2022 Perşmbe günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Euro ve İngiliz sterlin'in de son durum da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? 21 Ekim 2022 Cuma sterlin, euro, dolar canlı alış satış fiyatları ile detaylar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,6047 TL'den yapan dolar, 18,5989 TL alış, 18,6106 TL satış fiyatından el değiştirdi.

Dolar, euro ve sterlin'de son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,7484 TL'den yapan Euro geçtiğimiz gün yüzde 0.06'lık artışla 18.7357 TL alış, 18,7813 TL satış fiyatından işlem gördü.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 21,6311 TL'den gerçekleştiren sterlin 21,61901 alış, 21,6433 TL satış fiyatından işlem gördü.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI



