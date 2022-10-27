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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 27 Ekim 2022 Perşembe sterlin, euro, dolar canlı alış satış fiyatları!

27.10.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, birçok kişi 27 Ekim 2022 Perşembe günü "Dolar ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. Geçtiğimiz gün önceki kapanışını 18,6047 TL'den yapan USD, 18,5989 TL alış, 18,6106 TL satış fiyatından; önceki kapanışını 18,7488 TL'den yapan euro ise 18,7206 alış,18,7772 TL satış fiyatından işlem gördü. İşte 27 Ekim sterlin, euro ve dolar canlı alış satış fiyatları...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 27 Ekim 2022 Perşembe sterlin, euro, dolar canlı alış satış fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü işlem günü olan 27 Ekim 2022 Perşmbe günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Euro ve İngiliz sterlin'in de son durum da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? 21 Ekim 2022 Cuma sterlin, euro, dolar canlı alış satış fiyatları ile detaylar haberimizde...

DO1

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,6047 TL'den yapan dolar, 18,5989 TL alış, 18,6106 TL satış fiyatından el değiştirdi.

Dolar, euro ve sterlin'de son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

DO2

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,7484 TL'den yapan Euro geçtiğimiz gün yüzde 0.06'lık artışla 18.7357 TL alış, 18,7813 TL satış fiyatından işlem gördü.

DO3

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 21,6311 TL'den gerçekleştiren sterlin 21,61901 alış, 21,6433 TL satış fiyatından işlem gördü.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

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Euro Türk lirası dolar son dakika döviz kuru sterlin

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