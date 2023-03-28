DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 28 Mart 2023 Salı euro ve dolar fiyatları...

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili araştırmalar 28 Mart 2023 Salı günü hız kazandı. Güncel dolar ve euro fiyatları merak konusu oldu. İşte 28 Mart 2023 Salı günü itibarıyla dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.0961 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.0911 liradan, satış fiyatı ise 19.1012 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.09'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 20.6351 TL'den yapan euro şu anda 20.6320 TL alış ve 20.6382 TL satış fiyatına sahip.

