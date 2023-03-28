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DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 28 Mart 2023 Salı euro ve dolar fiyatları...

28.03.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatlarında son durum haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan 28 Mart 2023 Salı günü gram altın 1.202,01 TL alış, 1.202,23 TL satış fiyatından işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 7.961,00 TL alış, 8.045,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 28 Mart 2023 Salı günü euro ve dolar fiyatları...

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 28 Mart 2023 Salı euro ve dolar fiyatları...

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili araştırmalar 28 Mart 2023 Salı günü hız kazandı. Güncel dolar ve euro fiyatları merak konusu oldu. İşte 28 Mart 2023 Salı günü itibarıyla dolar ve euro fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.0961 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.0911 liradan, satış fiyatı ise 19.1012 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.09'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 20.6351 TL'den yapan euro şu anda 20.6320 TL alış ve 20.6382 TL satış fiyatına sahip.

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Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
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