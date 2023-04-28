DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 28 Nisan 2023 Cuma dolar ve euro fiyatlarında son durum!

Dolar ve euro fiyatları 28 Nisan 2023 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından internette araştırılıyor. Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.. Merkez Bankası nisan ayı politika faizini yüzde 8,50'de tuttu. Öte yandan bugün altın fiyatları, yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. İşte, 28 Nisan 2023 Cuma günü dolar, ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.4483 TL'den yaptı.

Dolar/TL alış fiyatı 19.4311 liradan, satış fiyatı ise 19.4656 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.06'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.4123 TL'den yapan euro şu anda 21.4074 TL alış ve 21.4173 TL satış fiyatına sahip.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI DÜN AÇIKLANDI

TCMB, Ocak ayında politika faizini yüzde 9,00 seviyesinde bırakırken, Şubat ayında 50 baz puan indirim kararı alarak yüzde 8,50'ye çekmişti. Merkez Bankası, geçen ay ise faizi piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 8,50 seviyesinde sabit tutmuştu. Banka bu ay beklentiler doğrultusunda faizleri yüzde 8,50 seviyesinde sabit bıraktı.

Karar metninde şu ifadeler kullanıldı:

"Uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlanmakla birlikte, depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir.

Sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması deprem sonrasında daha da önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul, para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir. Depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkileri yakından takip edilecektir.



