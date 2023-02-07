FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 7 Şubat 2023 Salı euro ve dolar fiyatlarında son durum!

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 7 Şubat 2023 Salı euro ve dolar fiyatlarında son durum!

07.02.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Şubat 2023 Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda vatandaş internette güncel fiyatları araştırıyor. Öte yandan Ons altın 1.871,91 USD alış, 1.872,23 USD satış fiyatından, gram altın ise 1.133,75 TL alış, 1.133,96 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki, dolar ne kadar? euro kaç TL? İşte 7 Şubat 2023 Salı günü güncel euro ve dolar fiyatları...

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 7 Şubat 2023 Salı euro ve dolar fiyatlarında son durum!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında dolar ve euro ile ilgili güncel fiyatları araştırıyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 7 Şubat 2023 Salı günü güncel euro ve dolar fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8296 TL'den yaptı.

Dolar 18,8256 TL alış fiyatından , 18,8336 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20,2109 TL'den yaptı.

Euro şu anda 20.2058 TL alış ve 20.2161 TL satış fiyatına sahip.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Artık cebinde 100 lirası olan da altın alabilecek! Uzman isim formülü açıkladıArtık cebinde 100 lirası olan da altın alabilecek! Uzman isim formülü açıkladı
‘Çok net söyleyebiliriz’ İkinci el araba fiyatları düşer mi?‘Çok net söyleyebiliriz’ İkinci el araba fiyatları düşer mi?
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar

En Çok Okunan Haberler

60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok!

60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok!

Yardıma koşuyorlar! Dünyadan büyük destek!

Yardıma koşuyorlar! Dünyadan büyük destek!

Bu görüntü İstanbul'dan! Havalimanına akın ettiler

Bu görüntü İstanbul'dan! Havalimanına akın ettiler

Deprem bağışlarından transfer ücreti alınmayacak!

Deprem bağışlarından transfer ücreti alınmayacak!

THY'den bilet fiyatı kararı: 4 şehir için...

THY'den bilet fiyatı kararı: 4 şehir için...

Bankalar birliği duyurdu: Deprem bölgesinde ödemelere 6 ay erteleme

Bankalar birliği duyurdu: Deprem bölgesinde ödemelere 6 ay erteleme

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.