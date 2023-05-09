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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? ABD enflasyon verisi öncesi 9 Mayıs 2023 dolar ve euro fiyatlarında son durum!

09.05.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 9 Mayıs 2023 Salı günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yarın ABD'de enflasyon açıklanacak. Enflasyon 5'e düşmüştü ve değişme olması öngörülmüyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? ABD enflasyon verisi öncesi 9 Mayıs 2023 Salı günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? ABD enflasyon verisi öncesi 9 Mayıs 2023 dolar ve euro fiyatlarında son durum!

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 9 Mayıs 2023 vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Stratejist Tunç Şatıroğlu Çarşamba günü ABD'de enflasyonun açıklanacağını belirtip "Enflasyon 5'e düşmüştü ve değişmesi beklenmiyor." ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın pozitif reel faiz verdiğini belirten Şatıroğlu, "Temmuz verisinden itibaren baz etkisiyle de enflasyonun hızlı düşmesini bekliyorum. Eylül ayında faiz indirimi beklentileri artmaya başlayacaktır." ifadelerine yer verdi. Dolar ve Euro fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 9 Mayıs 2023 Salı günü dolar, euro ve sterlin fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.5053 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.5032 liradan, satış fiyatı ise 19.5075 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.02'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.4462 TL'den yapan euro şu anda 21.4407 TL alış ve 21.4518 TL satış fiyatına sahip.

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