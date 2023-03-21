DOLAR ne kadar? Euro kaç TL? FED faiz kararı yarın belli oluyor! İşte FED faiz kararı öncesi 21 Mart 2023 euro ve dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri merak edildi. Yılın ikinci FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantıda alınacak faiz kararının, toplantının ardından basın açıklaması ile duyurulması bekleniyor. FED faiz kararı öncesi dolar ve euro fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İşte FED faiz kararı öncesi 21 Mart 2023 Pazartesi gününün güncel euro ve dolar fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 19,0167 TL'den yaptı.

Dolar 19,0139 TL alış fiyatından, 19.0195 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.14'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 20.3735 TL'den yapan euro şu anda 20.3706 TL alış ve 20.3765 TL satış fiyatına sahip.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Yılın ikinci FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantıda alınacak faiz kararının, toplantının ardından basın açıklaması ile duyurulması bekleniyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

FED faiz kararına ilişkin konuşan analistler, 22 Mart'taki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının yüzde 25 ihtimalle olasılık dahilinde olduğunu kaydederek, Powell'ın açıklamalarında konuya ilişkin ipuçları aranacağını vurguladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü hatırlatan analistler, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin de söz konusu beklentileri önemli ölçüde etkileyebileceğini kaydetti.

2023'ÜN İLK FED TOPLANTISI SONRASI FAİZ YÜKSELTİLDİ!

ABD'de görülen ekonomik sorunlar nedeniyle FED geçtiğimiz yıl peş peşe faiz yükseltme kararı almıştı. Bu sene de gerçekleştirilen ilk faiz toplantısında, faizler artırıldı.

31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılan yılın ilk FED faiz toplantısında faiz oranının yüzde 4,75 seviyesine yükseltilmesine karar verilmişti.

