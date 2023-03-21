FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. DOLAR ne kadar? Euro kaç TL? FED faiz kararı yarın belli oluyor! İşte FED faiz kararı öncesi 21 Mart 2023 euro ve dolar fiyatları!

DOLAR ne kadar? Euro kaç TL? FED faiz kararı yarın belli oluyor! İşte FED faiz kararı öncesi 21 Mart 2023 euro ve dolar fiyatları!

21.03.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri FED faiz kararı öncesi 21 Mart 2023 Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. FED Başkanı Jerome Powell bugün ve yarın gerçekleştirilecek toplantıların ardından açıklamalarda bulunacak. FED faiz kararı yarın belli olacak. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte FED faiz kararı öncesi 21 Mart 2023 euro ve dolar fiyatları...

DOLAR ne kadar? Euro kaç TL? FED faiz kararı yarın belli oluyor! İşte FED faiz kararı öncesi 21 Mart 2023 euro ve dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri merak edildi. Yılın ikinci FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantıda alınacak faiz kararının, toplantının ardından basın açıklaması ile duyurulması bekleniyor. FED faiz kararı öncesi dolar ve euro fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İşte FED faiz kararı öncesi 21 Mart 2023 Pazartesi gününün güncel euro ve dolar fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 19,0167 TL'den yaptı.

Dolar 19,0139 TL alış fiyatından, 19.0195 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.14'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 20.3735 TL'den yapan euro şu anda 20.3706 TL alış ve 20.3765 TL satış fiyatına sahip.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD FED faiz kararı ne olacak? Yılın ikinci toplantısı bekleniyor!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Yılın ikinci FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantıda alınacak faiz kararının, toplantının ardından basın açıklaması ile duyurulması bekleniyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

FED faiz kararına ilişkin konuşan analistler, 22 Mart'taki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının yüzde 25 ihtimalle olasılık dahilinde olduğunu kaydederek, Powell'ın açıklamalarında konuya ilişkin ipuçları aranacağını vurguladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü hatırlatan analistler, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin de söz konusu beklentileri önemli ölçüde etkileyebileceğini kaydetti.

2023'ÜN İLK FED TOPLANTISI SONRASI FAİZ YÜKSELTİLDİ!

ABD'de görülen ekonomik sorunlar nedeniyle FED geçtiğimiz yıl peş peşe faiz yükseltme kararı almıştı. Bu sene de gerçekleştirilen ilk faiz toplantısında, faizler artırıldı.

31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılan yılın ilk FED faiz toplantısında faiz oranının yüzde 4,75 seviyesine yükseltilmesine karar verilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
SGK’dan ‘gözlük’ kararı: Yüzde 200 artırıldıSGK’dan ‘gözlük’ kararı: Yüzde 200 artırıldı
TOKİ, 50 il için duyurdu: 4-5-6 Nisan'da...TOKİ, 50 il için duyurdu: 4-5-6 Nisan'da...
Anahtar Kelimeler:
FED faiz kararı dolar ne kadar

En Çok Okunan Haberler

Şengör'ün canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Altaylı reklam arasına gitti

Şengör'ün canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Altaylı reklam arasına gitti

Canlı yayında gergin dakikalar! Sinirlenip yayını terk etti

Canlı yayında gergin dakikalar! Sinirlenip yayını terk etti

Ekonominin başına mı geçecek? Kulisleri hareketlendiren görüşme!

Ekonominin başına mı geçecek? Kulisleri hareketlendiren görüşme!

2,05 TL indirimin ardından motorine zam!

2,05 TL indirimin ardından motorine zam!

1200 TL’yi aşan gram altın için yeni tahmin!

1200 TL’yi aşan gram altın için yeni tahmin!

Fiyatını İmamoğlu duyurdu! Günler kala...

Fiyatını İmamoğlu duyurdu! Günler kala...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Camper, Under Armour, Puma ve Adidas ayakkabılarda %45'e varan indirim!

Camper, Under Armour, Puma ve Adidas ayakkabılarda %45'e varan indirim!

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.