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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 15 Mart Pazartesi güncel dolar ve euro fiyatları

DOVİZ HABERLERİ  | 15.03.2021 08:12 | Son Güncelleme

Son haftalarda bir iniş bir de çıkış grafiği sergileyen dolar ve euro fiyatları 15 Mart Pazartesi gününe dalgalı seyirle başladı. Pazar döviz piyasasında yaşanan yüzde 1’e yakın değişimler doların 7,50 Türk lira barajını aşmasını sağlamıştı. Dolar kuru pazar günü 7,57 Türk lirası seviyelerinden işlem görürken, euro da 9,05 Türk lirası civarında seyrediyordu…

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 15 Mart Pazartesi güncel dolar ve euro fiyatları

15 Mart pazartesi günü dolar fiyatları bir önceki kapanışına yakın seviyelerinde hareket ediyor. Euronun da küçük bir miktar düşüşle haftaya başladığı görülüyor. 15 Mart dolar ve euro fiyatlarının dışında sterlin, pound ve diğer para birimlerinde de dalgalı seyir devam ediyor…

İşte 15 Mart 2021 Pazartesi güncel döviz fiyatları...

EURO NE KADAR?
Euro alış: 9,0406 Türk lirası
Euro Satış: 9,0594 Türk lirası

DOLAR KADAR?
Dolar alış: 7,5580 Türk lirası
Dolar satış: 7,5620 Türk lirası

POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 10,5288 Türk lirası

Pound satış: 10,5613 Türk lirası

dolar-ne-kadar-11-mart

DOLAR DÜŞER Mİ?

Dolar için de bir haftalık tahminlerini paylaşan altın uzmanı İslam Memiş, dolar için 7.50-755 Türk lirası aralığını izleyeceğini vurgulayarak, düşüşlerin sınırlı olacağını söyledi. Yükseliş trendinin orta ve uzun vadede süreceği tahmininde bulunan İslam Memiş, kısa vadede de aşağı yönlü bir geri çekilme olabileceğini kaydetti.

7.40-7.35 Türk lirası seviyelerini kısa süreliğine görülebileceğini belirten Memiş, yakın zaman içerisinde Türkiye Merkez Bankası ve FED'in faiz kararlarının açıklanacağına dikkati çekerek, bundan dolayı dolar kurunda geniş bir bantta dalgalanmanın görülebileceğini bildirdi.


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