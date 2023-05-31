Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? İşte 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü Dolar TL kuru

Dolar TL kuru ve euro fiyatına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Öte yandan gram altın 1.300,12 TL alış, 1..300,34 TL satış fiyatından; Cumhuriyet altını 8.893,00 TL alış, 9.167,00 TL satış fiyatından işlem görüyor. Çeyrek altın ise 2.226,00 TL alış, 2.292,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Dolar ve euro kurunda son durum merak konusu oldu. İşte 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü euro ve dolar alış satış fiyatı canlı takip ekranı...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 20,779 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 20,5945 TL'den, satış fiyatı ise 20,9615 TL'den işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.86'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 22.1536 TL'den yapan euro şu anda 22.0968 TL alış ve 22.2104 TL satış fiyatına sahip.

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