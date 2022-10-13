Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve euro'da son durum merak edildi. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri bugün açıklanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde 8. ayda yüzde 0,1 artan Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 9. ayda yüzde 0,2’lik y artış kaydedeceği ön görülüyor. Birçok kişi arama motorlarında döviz kuruna ilişkin araştırma yapıyor. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? 13 Ekim 2022 güncel euro, sterlin ve dolar fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5582 Türk Lirası seviyelerinde gerçekleştiren dolar 18,5538 TL alış, 18,5626 TL satış fiyatından el değiştirdi.

Dolar, 13 Ekim 2022 Perşembe günü 18,56 TL'den işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,23'lük artışla yapan euro 18,0324 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18.0013 TL alış fiyatından, 18,0635 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro ise 13 Ekim 2022 Perşembe günü 18,01 TL'den el değiştiriyor.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 20,6021 TL'den gerçekleştiren sterlin 20,5522 TL alış, 20,6522 TL satış fiyatından işlem gördü.

