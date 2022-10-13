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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 13 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL?

13.10.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında "Altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak için araştırma yapıyor. Fiyatlar dolara olan talebin artması nedeniyle zayıf seyrini sürdürüyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verileri açıklanacak. Veriler fiyatlara yön verecek. Peki, 13 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL? İşte 13 Ekim 2022 altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 13 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları peş peşe beş işlem günü yaşanan düşüş eğilimine geçtiğimiz gün ara verdi. Altın piyasası bugün (13 Ekim 2022 Perşembe) Amerika Birleşik Devletleri’nde açıklanacak olan enflasyon verilerini de yakından takip ediyor. Birçok vatandaş ve yatırımcı konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, 13 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL? İşte 13 Ekim 2022 Perşembe günü altın fiyatları...

13 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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13 Ekim Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 998,79 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 996,16 lira satış fiyatı 996,33 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.618,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.526,00 TL satış fiyatı 6.608,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.320,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.271,00 TL alış ve 3.317,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.661,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 13 Ekim itibariyle 1.638,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.658,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.523,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.599,00 TL

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