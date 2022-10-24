FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar ne kadar, kaç TL? 24 Ekim 2022 Pazartesi sterlin, euro, dolar canlı ve anlık alış satış fiyatları!

Dolar ne kadar, kaç TL? 24 Ekim 2022 Pazartesi sterlin, euro, dolar canlı ve anlık alış satış fiyatları!

24.10.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve hafta başında euro ve sterlin'de son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Önceki kapanışını 18,5892 TL'den gerçekleştiren USD, geçtiğimiz gün 18,5781 TL alış, 18,6003 TL satış fiyatından işlem görmüştü. Önceki kapanışını 18,2946 TL'den yapan euro ise 18.2714 TL alış, 18,3179 TL satış fiyatından el değiştiriyordu. Peki, Dolar ne kadar, kaç TL? İşte 24 Ekim 2022 Pazartesi sterlin, euro, dolar canlı ve anlık alış satış fiyatları!

Dolar ne kadar, kaç TL? 24 Ekim 2022 Pazartesi sterlin, euro, dolar canlı ve anlık alış satış fiyatları!

Dolar, euro ve sterlin'de son durum 24 Ekim 2022 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Birçok kişi haftanın ilk işlem gününe nasıl bir yol haritası ile başlayacağı USD, euro ve sterlin ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Dolar ne kadar, kaç TL? İşte 24 Ekim 2022 Pazartesi günü sterlin, euro, dolar fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5892 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolar 18,5781 TL alış, 18,6003 TL satış fiyatından işlem gördü.

Dolar, euro ve sterlinde son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,2946 TL'den yapan euro geçtiğimiz gün 18.2714 TL alış, 18,3179 TL satış fiyatından el değiştirdi.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 21,0149 TL'den yapan sterlin ise 20.9895 TL alış, 21.0404 TL staış fiyatından işlem gördü.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Asgari ücret için bir açıklama daha! Canlı yayında rakam değil yüzde verdiAsgari ücret için bir açıklama daha! Canlı yayında rakam değil yüzde verdi
Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yoldaAkaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları Türk lirası dolar son dakika döviz kuru sterlin

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu

Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu

Vatandaşlara kötü haber: Et fiyatları hızlı bir şekilde artacak

Vatandaşlara kötü haber: Et fiyatları hızlı bir şekilde artacak

TOGG fiyatı için kritik ipucu: Bugün satılsa...

TOGG fiyatı için kritik ipucu: Bugün satılsa...

Dev fabrikada üretime ara veriliyor

Dev fabrikada üretime ara veriliyor

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.