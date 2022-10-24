Dolar ne kadar, kaç TL? 24 Ekim 2022 Pazartesi sterlin, euro, dolar canlı ve anlık alış satış fiyatları!

Dolar, euro ve sterlin'de son durum 24 Ekim 2022 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Birçok kişi haftanın ilk işlem gününe nasıl bir yol haritası ile başlayacağı USD, euro ve sterlin ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Dolar ne kadar, kaç TL? İşte 24 Ekim 2022 Pazartesi günü sterlin, euro, dolar fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5892 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolar 18,5781 TL alış, 18,6003 TL satış fiyatından işlem gördü.

Dolar, euro ve sterlinde son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,2946 TL'den yapan euro geçtiğimiz gün 18.2714 TL alış, 18,3179 TL satış fiyatından el değiştirdi.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 21,0149 TL'den yapan sterlin ise 20.9895 TL alış, 21.0404 TL staış fiyatından işlem gördü.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI



