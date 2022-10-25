Dolar ne kadar, kaç TL? 25 Ekim 2022 Salı euro - dolar canlı ve anlık alış satış fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve euro ile sterlin'de son durum hakkında bilgi edinmek isteyenler döviz kuruna ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Dolar ne kadar, Euro kaç TL?İşte 25 Ekim 2022 Salı günü sterlin, euro, dolar canlı ve anlık alış satış fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını yüzde 0,12 artışla 18,5987 TL'den gerçekleştiren dolar, 18,5927 TL alış, 18,6049 TL satış fiyatından işlem gördü.

25 Ekim dolar, euro ve sterlin'de son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,39'luk artışla yapan euro 18,3941 TL'den seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,3843 TL alış, 18,4040 TL satış fiyatından el değiştirdi.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 21,0442 TL'den gerçekleştiren sterlin 21,0292 TL alış, 21,0592 TL satış fiyatından işlem gördü.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI



