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Dolar ne kadar oldu? Güne yatay başladı... 17 Nisan 2025 Perşembe döviz fiyatları

17.04.2025 09:24
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Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 38,1470 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar ne kadar oldu? Güne yatay başladı... 17 Nisan 2025 Perşembe döviz fiyatları

Dün yükseliş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 38,1380'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 38,1470 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 primle 43,5790'dan ve sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 50,3890'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 99,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de ticari tarifelerin ülkede enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi ekonomide ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ederken, ABD'nin Çin'e karşı uyguladığı korumacı ticaret yaklaşımı varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün bankanın kendini enflasyon ve istihdam hedeflerinin gerilim içinde olduğu zorlu bir senaryonun içinde bulabileceği uyarısında bulundu. Powell, politika değişikliklerini daha iyi anladıkça, ekonomiye ve para politikasına etkileri hakkında daha net fikir sahibi olacaklarını belirterek, "Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artışa yol açması oldukça muhtemel. Enflasyonist etkiler daha kalıcı da olabilir." dedi.

Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler nisan ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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