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Dolar ne kadar oldu? Hazine Bakanlığı'nda görev değişiminin ardından dolardan ilk tepki

02.12.2021 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden affını istedi ve Elvan'ın yerine Nureddin Nebati atandı. Bunun ardından dolar kurunun ne yönde hareket ettiği merak konusu oldu. Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirimi kararının açıklanmasının ardından dolar değer kazanmıştı. İşte detaylar...

Dolar ne kadar oldu? Hazine Bakanlığı'nda görev değişiminin ardından dolardan ilk tepki

Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden affını istemesi ve yerine Nureddin Nebati'nin getirilmesinin ardından piyasaların bu haberi nasıl karşılayacağı merak konusu oldu. Haberin ardından dolarda artış görüldü. İşte 2 Aralık dolar fiyatı...

2 ARALIK DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar 01.23 itibarıyla 2 Aralık 2021 Perşembe gününde yüzde 0,35 değer kazanarak 13,35 TL'ye ulaştı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararında "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır," ifadelerine yer verildi.

Dolar ne kadar oldu? Hazine Bakanlığı'nda görev değişiminin ardından dolardan ilk tepki

Nureddin Nebati kimdir? Nureddin Nebati kaç yaşında ve nereli?Nureddin Nebati kimdir? Nureddin Nebati kaç yaşında ve nereli?


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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları Lütfi Elvan
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