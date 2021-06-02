Dolar neden yükseliyor, daha yükselecek mi? Dolar ne kadar, Euro ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TRT Haber canlı yayına katıldı. Yayın esnasında yapmış olduğu açıklamaların ardından dolarda önemli bir artış yaşandı. Vatandaşlar dolar neden yükseliyor sorusunu merak edip araştırıyor. Peki dolar neden yükseliyor, dolar yükselecek mi?

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR, DOLAR YÜKSELECEK Mİ, DÜŞER Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün katılmış olduğu TRT Haber canlı yayınında Merkez Bankası ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Yapmış olduğu açıklamaların ardından dolar 8,70'e yükseldi. Erdoğan yapmış olduğu açıklamada şöyle konuştu; "Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart. Temmuz - Ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır."

Cumhurbaşkanının açıklamasının ardından dolar ve euroda yükseliş yaşandı. Dolar 00.20 itibarıyla 8.70'in üzerinde işlem görmeye başladı. Avro ise 10,53 seviyesine geldi.

DOLAR NE KADAR? EURO NE KADAR?

2 Haziran 2021 saat 01:38 itibariyle dolar 8,6195 TL alış fiyatı ve 8,6465 TL satış fiyatına sahip. Dolar bir önceki kapanışını 8,6330 TL'den yaptı. Euro ise 2 Haziran 2021 saat 01:40 itibariyle 10,5290 TL alış ve 10,5683 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



