Dolar neden yükseliyor? Dolar kaç TL oldu? İşte son rakamlar...

Dolardaki yükselişin sebebi vatandaşlar tarafından araştırılırken, kurlardaki son rakamlar da merak konusu oldu. Dolar, son olarak 9 TL seviyesine yükselmişti. Peki dolar neden yükseliyor?

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Son günlerdeki hareketliliğine devam eden dolar son olarak 9 lirayı görmüştü. Yükseliş sebebi merak edilen dolar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yani TCMB'nın faiz indirimini takiben ABD tahvil getirilerinin yükselişiyle 9 seviyesini aşmıştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Hafta başında dolar TL kurunda yaşanmış olan yükselişte yurt içi gelişmelerin yanında doların küresel olarak güçlenmesi de oldukça etkili oldu.

Ayrıca enerji fiyatlarındaki artış ve enflasyon baskısıyla kur hafta başında 9,04 TL seviyesine gelerek zirve tazeledi.

Ayrıca bugün Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile Merkez Bankası başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş'ın görevden alındığı duyuruldu. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Prof Dr. Yusuf Tuna atandı.

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar/TL , geçtiğimiz ay Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin aksine faiz indirmesi ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesi sonrası yükseliş yaşamıştı. Dolar bugün yeni bir rekorla 9.18’i aştı.

Bir önceki kapanışını 9,1860 TL'den yapan dolar şu anda 9,1815 TL alış ve 9,1907 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Dolar son olarak %1,25 oranında bir değişim yaşadı.



