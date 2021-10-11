Dolar neden yükseliyor? Dolar ne kadar, kaç TL oldu?

Dolar, son günlerde hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Dolarda bugün yükseliş yaşanması ile beraber 'Dolar neden yükseliyor?' sorusu da merak edilmeye başlandı. Peki dolar neden yükseliyor?

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar son günlerdeki hareketliliğine devam ediyor. 9 lirayı gören doların yükseliş nedeni ise merak edildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yani TCMB'nın , faiz indirimini takiben ABD tahvil getirilerinin yükselişiyle dolar/TL 9 seviyesini aştı ve bütün zamanların en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Dolar/TL , geçtiğimiz ay Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin aksine faiz indirmesi ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesiyle beraber, bugün saat 19:35’de yeni bir rekorla 9.00’u aştı. Küresel enflasyon endişeleri, daha riskli varlıklara yönelik iştahı azalttı ve TL’deki değer kaybı, ABD tahvil getirilerinin yükselmesi sonrasında geldi. Türk Lirası, TCMB’nin 23 Eylül gününde piyasa beklentilerinin aksine politika faizini düşürmesinin sonrasında geçen ay yüzde 5,9'un üzerinde değer kaybetmişti.

DOLAR KAÇ TL?

Bir önceki kapanışını 8,9978 TL'den yapan dolar şu anda 8,9933 TL alış ve 9,0025 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Dolar son olarak %0,38 oranında bir değişim yaşadı.



