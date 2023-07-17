‘Dolar nereye gram altın oraya…’ İslam memiş yeni hedefleri tek tek açıkladı: Piyasaların yeni sınavı 26 Temmuz’da…

Piyasalarda ABD enflasyon verilerinin olumlu etkisi azalan risk iştahıyla biraz zayıflamaya başladı. Dolarda zayıflama ve euroda ise güç kazanımı korunuyor. Euro/dolar paritesi 1.12’in üzerinde, Dolar endeksi 100 seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor. ABD tahvil faiz oranlarındaki gerileme ve zayıflayan dolar ile altının ons fiyatı 1.964 doların üzerini test ettiyse de bu seviyenin üzerinde tutunamadı, kâr satışlarına maruz kaldı. Ekonomistler, ABD'de resesyon riskinin yüksek olmaya devam ettiğine dikkat çekti.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR

ABD enflasyon verisi sonrasında gözler artık 26 Temmuz tarihindeki ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararında. Stratejistlere göre, enflasyon daha kalıcı olduğunu kanıtlayabilir ve daha şahin merkez bankası sürprizleri tetiklenebilir. Ancak yüzde 96 oranla 25 baz puan faiz artışı ihtimali ana senaryo olmayı sürdürüyor.

ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

Geçtiğimiz hafta ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından piyasalarda hareketlilik hızlanmıştı. Ons altın birkaç haftadır 1915 desteği ile savaş halindeydi ve bu savaşı kazanarak 1964 dolara kadar yükselmesinin ardından 1955 seviyesinde haftayı kapadı. Fiyatlardaki yükselişte dolar endeksinin 103 seviyesinden 99 seviyesine gerilemesinin ve bunun doğal bir matematik sonucu olarak euro/dolar paritesinin 1.1228 seviyesine yükselmesinin büyük etkisi oldu.

Geçtiğimiz hafta Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar gram altın fiyatı yüzde 1,86 değer kazancıyla 1.645 liraya, Cumhuriyet altını satış fiyatı da yüzde 1,87 artışla 11.022 liraya yükseldi. Çeyrek altın fiyatı da 2.698 liraya çıktı. Dolar/TL kuru yüzde 0,41 değer kazancıyla 26,1530 liraya, euro/TL de yüzde 3,30 kazançla 29,3870 liraya yükseldi. Yeni haftanın ilk gününde dolar/TL 26,11 seviyesinde bulunurken, euro 29,31 TL’den değerleniyor. Altının gram fiyatı 1640 TL, Cumhuriyet altını 11.206 TL, çeyrek altın ise 2765 TL seviyelerinde hareket ediyor.

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN VE DOLAR TAHMİNİ

Peki yılın ikinci yarısına girilirken dolar ne olur? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Yatırımcıların en çok merak ettiği bu sorulara Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tek tek yanıt verdi.

ONS ALTIN: Kısa vade için 1.920 dolar destek seviyesini takip edeceğim. Yılın ikinci yarısında hedefimiz aynı. 2.150 - 2.250 - 2.300 dolar seviyeleri. Kısa vadede yatay sonra trend yukarı.

GRAM ALTIN: Dolar nereye gram altın oraya. Yılın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 50 kazandırarak birinciliği kimseye kaptırmadı. Yılın ikinci yarısında 1770-1800 lira seviyeleri hedef konumunda. Satış için aceleci olmamak gerekli.

DOLAR ENDEKSİ: Yılın ikinci yarısıyla alakalı beklentim 92-94 seviyesi olduğunu anımsatmak isterim. Ancak buradan tekrar kısa vadeli için tepki alımı gelebilir. Yılın kalan yarısı için 92-102 dolar aralığında işlemler gerçekleştirebilir.

EURO/DOLAR PARİTESİ: 1,15 seviyesi test edildiğinde tekrar yoruma ihtiyaç var. Yılın ilk yarısında dolar mı, euro mu sorusunun cevabını hep euro olarak vermiştim. Bugün de aynı düşüncem geçerli.

DOLAR/TL KURU: Yılın ikinci yarısında dolar/TL kurunda 25,50-27,70 lira aralığını takip edeceğim. Ancak yılın kalan yarısı için dolar karşısında her şeyin değerlenme sürecinde olacağını söyleyebilirim.



