Dolar tahminleri düştü... Dolar kaç TL? 27 Ocak 2021 Çarşamba Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceklerini belirterek, "Faiz oranlarını artırma zamanı geldiğinde bunu kesinlikle yapacağız ama bu zaman yakın değil." ifadesini kullandı. ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralmasının ardından 21 Ocak'ta TCMB faiz kararını sabit tutacağını açıkladı. Dolar/TL fiyatı Merkez Bankası açıklamasının ardından 7.4 civarında fiyat belirliyor. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki27 Ocak 2021 Çarşamba bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 27 Ocak 2021 Çarşamba Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! 27 OCAK 2021 DOLAR FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devaralması, koronavirüs teşvikleri derken üstüne aşı haberi ile dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 27 Ocak 2021 Çarşamba günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,3576 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0,26 hareketlilik oldu. DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,3630 TL DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,3523 TL Dolar kuru yılın ikinci haftası 7.25 kritik seviyesinin altını görerek yaklaşık 4.5 ayın en düşük seviyesini gördü. Kur en son 21 Ağustos tarihinde 7.19 seviyesini görmüştü. HSBC'den çarpıcı dolar tahmini: 7.10 TL'ye düşecek 6.50'yi de görebilir! BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 8,9412 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0,16 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 27 Ocak 2021 Çarşamba euro kaç lira? EURO SATIŞ FİYATI: 8,9523 TL EURO ALIŞ FİYATI: 8,9301 TL İngiliz Sterlini önceki kapanışını 10,0946 liradan kapattı. İngiliz Sterlinin de bugün yüzde 0,18 hareketlilik oldu. Peki 27 Ocak 2021 Çarşamba Sterlin kaç lira? STERLIN SATIŞ FİYATI: 10,1111 TL STERLIN ALIŞ FİYATI: 10,0781 TL 2021'DE DOLAR/TL NE KADAR OLACAK? Goldman Sachs Group Inc., yaptığım açıklamada dolar/TL tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Banka açıklamasında yakın vadede daha fazla kazanım öngörmekle birlikte “Türk Lirası'ndaki değerlenmenin sınırlı olabileceği” uyarısında bulundu.

2021 dolar/TL beklentisini paylaşan banka, 2021 yılının ilk 3 ayı için dolar/TL tahminini 7,50’den 7’ye düşürdü. Banka “Türk Lirası’nın gücü, Döviz rezervlerinin yeniden biriktirilmesi amacıyla gerekli bir teşebbüsle nihayetinde sınırlanabilir.” ifadesini kullandı. 2021 yılının ilk 6 aylık dolar/TL beklentisini 7,75’den 7’ye düşüren banka 12 aylık tahmininde ise dolar/TL fiyat tahminini 8’den 7,50’ye düşürdü. DOLAR YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ Capital Economics'ten çarpıcı yıl sonu dolar/TL tahmini! 2021 yılı sonunda dolar ne kadar olacak? CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz. DÖVİZ GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI? Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesi ardından dolar fiyatları hareketlendi. Dolar kurunun hareketli olmasının bir diğer nedeni de ABD ve Rusya'nın aşı açıklamaları.

Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor.

Dolar fiyatları geçen haftayı 7,4112 liradan kapattı. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi.

Euro fiyatları ise geçen haftayı 9,0368 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu?

Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 10,1704 liradan işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...