FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar/TL 38,95 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 38,9470 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL 38,95 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 38,9440'tan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 38,9470 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 44,3170'ten ve sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 52,8360'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 99,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin değişken tarife politikası ve tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler varlık fiyatlamalarında hissedilmeye devam ediyor.

Küresel ve bölgesel ekonomi toplantılarında son dönemde çokça kullanılan "belirsizlik" teması, yatırımcıların karar alma ve stratejilerini belirleme süreçlerinde temkinli bir duruş benimsemelerine neden oluyor.

Öte yandan, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları ile perşembe günü büyüme verilerinin ABD ekonomisindeki gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini vurguladı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanya'da tüketici güveni artan belirsizlikte istikrar arıyorAlmanya'da tüketici güveni artan belirsizlikte istikrar arıyor
Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi devrede!Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi devrede!

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
38,95
38,96
% -0.01
10:47
Euro
44,23
44,24
% -0.4
10:48
İngiliz Sterlini
52,75
52,78
% -0.25
10:48
Avustralya Doları
25,14
25,15
% -0.49
10:47
İsviçre Frangı
47,24
47,26
% -0.46
10:47
Rus Rublesi
0,48
0,49
% -0.56
10:47
Çin Yuanı
5,42
5,42
% 0.05
10:40
İsveç Kronu
4,08
4,08
% -0.36
10:47
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nuri Aslan'ı çileden çıkaran olay! 'İstifa ederim, yakarım burayı'

Nuri Aslan'ı çileden çıkaran olay! 'İstifa ederim, yakarım burayı'

Ünlü doktorun diploması sahte çıktı! Tutuklandı

Ünlü doktorun diploması sahte çıktı! Tutuklandı

200 milyon TL'ye Boğaz'da yalı almıştı... Şimdi gözaltında!

200 milyon TL'ye Boğaz'da yalı almıştı... Şimdi gözaltında!

Papara'nın sahibi kim? Kısa sürede büyümüş...

Papara'nın sahibi kim? Kısa sürede büyümüş...

3600 ek gösterge kararı sonrası uzman isim memur maaş artışı ve emekli aylığı ile ilgili konuştu! 'Onları etkileyecek'

3600 ek gösterge kararı sonrası uzman isim memur maaş artışı ve emekli aylığı ile ilgili konuştu! 'Onları etkileyecek'

Talep patlayınca fiyatlar da yükseldi!

Talep patlayınca fiyatlar da yükseldi!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.